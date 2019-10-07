Экономика

18:39 07.10.2019

Налоговая служба выясняет причины проблем с регистрацией нескольких чеков Rozetka.ua

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Налоговая служба выясняет причины проблем с регистрацией нескольких чеков Rozetka.ua

Государственная налоговая служба (ГНС) пояснила проблемы с регистрацией нескольких чеков интернет-магазина Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) сложной инфраструктурой системы передачи данных с кассовых аппаратов на свой сервер, для выяснения причин случившегося ведомство обратилось в Национальный банк (НБУ).

"В настоящее время система оборота данных РРО предусматривает, что между продавцом и налоговой службой есть еще, как минимум, две составляющие – информационный эквайр и процессинговый центр Национального банка Украины. Эти два чека действительно не поступили в налоговую службу. ГНС обратилась в НБУ с письмом, чтобы установить причины", – уточнила директор департамента обслуживания налогоплательщиков и информационных технологий Наталья Калениченко в ходе "круглого стола", посвященного теме РРО в понедельник.

Калениченко подтвердила, что информация об указанных чеках действительно отсутствовала на сервере налоговой, что стало предметом проверки в пятницу, 4 октября.

"Эти чеки попали в нашу базу данных буквально на этих выходных", – сказала Калениченко.

При этом новая редакция законодательства об РРО упрощает взаимодействие между продавцом и ведомством – информация без посредничества поступает с программного РРО на фискальный сервер. Помимо этого, по новым правилам не требуется регистрация самого устройства – телефона, планшета или другого гаджета, подчеркнула глава департамента.

"Устройство может принадлежать кому угодно, но программный РРО закрепляется за субъектом хозяйствования, а фискальная функция переносится с устройства на сервер Госналоговой службы", - прокомментировала Калениченко.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский сообщил об отсутствии информации о чеках интернет-магазина Rozetka.ua в базе данных налоговой службы. В то же время основатель и совладелец компании Владислав Чечеткин заявил:: "Rozetka выдала чеки, которые кто-то "не пустил" или удалил из публичной базы налоговой. Вот уже две недели с даты публикации "чернухи" мы общаемся с налоговой, НБУ и еще с чередой госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и отсутствуют во внешней".

Как сообщалось, с 1 октября 2020 года вступит в силу норма о "кешбеке", которую предусматривают принятые Верховной Радой законопроекты №1053-1 и №1073. Норма предусматривает возврат стоимости покупки, дороже 850 грн, за нарушения при выдаче чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем).

Теги: #налоговая #чек #гнс #rozetka
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