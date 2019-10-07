Экономика

18:00 07.10.2019

Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

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Минфин оценивает выплаты Украины в IV кв.-2019 в 80,3 млрд грн, в I кв.-2020 - в 115 млрд грн

Министерство финансов Украины за прошедший месяц снизило прогноз выплат по госдолгу в четвертом квартале 2019 года на 2,78 млрд грн – до 80,30 млрд грн и повысило в первом квартале 2020 года на 2,50 млрд грн – до 115,03 млрд грн.

Согласно данным на сайте Минфина, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу в четвертом квартале на 1,74 млрд грн ниже показателей месячной давности и составляют 71,33 млрд грн, а обновленная оценка выплат на первый квартал 2020 года повышена на 2,5 млрд грн – до 79,42 млрд грн.

Прогнозируемые выплаты по внешнему долгу на четвертый квартал 2019 года снизились на 1,05 млрд грн – до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020 года остались на прежнем уровне – 35,61 млрд грн.

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно, тогда как во втором и четвертом квартале они оцениваются соответственно в 91,35 млрд грн и 33,98 млрд грн.

По данным Минфина, госдолг Украины на 31 августа 2019 года составлял 1809,86 млрд грн, в том числе внешний - 1004,63 млрд грн. Помимо этого, гарантированный госдолг на эту дату был равен 257,26 млрд грн, в том числе внешний – 246,24 млрд грн.

Теги: #госдолг #выплаты #минфин
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