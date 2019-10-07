Экономика

16:47 07.10.2019

ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

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ЕБА опасается массового перехода в БФР бывших сотрудников налоговой милиции и других служб

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) опасается перехода бывших сотрудников налоговой милиции и других служащих фискальных органов в Бюро финансовых расследований (БФР) на общих основаниях или по результатам формального конкурса, настаивает на доработке ко второму чтению принятого за основу законопроекта №1208-2.

"Поскольку условия конкурса на занятие должности в бюро не определены в законопроекте, есть опасения относительно фактического перехода бывших сотрудников налоговой милиции и других служащих фискальных органов на службу в Бюро финансовых расследований на общих основаниях по нормам законодательства о государственной службе или по результатам формального конкурса", – указала ЕБА в пресс-релизе в понедельник.

Помимо этого, законопроект не дает понимания о структуре нового органа, численности его сотрудников, а также размера оплаты труда.

"Все это на данный момент не дает точного понимания, какой квалификации будут сотрудники этой службы", – подчеркивают эксперты ЕБА.

Согласно законопроекту, БФР не предполагает в своем составе военизированного подразделения и военных званий. Однако пенсионное обеспечение как для военных будет сохранено за сотрудниками новой службы, отмечает ЕБА.

Бизнес-ассоциация также отмечает риски координации работы бюро министром финансов.

"Есть вероятность того, что руководитель будет назначаться без публичного профессионального отбора. К тому же правительство будет иметь право уволить руководителя бюро по подаче министра финансов, исчерпывающий перечень оснований для такой подачи законопроектом не определен. В то же время бизнес не раз настаивал именно на создании независимого аналитического органа, который будет заниматься расследованием и упреждением экономических и финпреступлений", – комментируют эксперты ЕБА.

По мнению ЕБА, деятельность нового органа должна быть отделена от других правоохранительных органов, а соответствующие экономические подразделения СБУ и Нацполиции должны быть ликвидированы. Вместе с тем принятый в первом чтении законопроект предусматривает только ликвидацию налоговой милиции.

ЕБА настаивает на необходимости качественной доработки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро финансовых расследований (законопроект 1208-2). Согласно тексту законопроекта на сайте Верховной Рады, координировать работу БФР должен Кабинет министров через министра финансов, а сам орган должен состоять из центрального аппарата и территориальных управлений, зарегистрированных как отдельные юрлица. Кабмин также устанавливает количество сотрудников органа на основании отчета руководителя Бюро, указано в законопроекте.

При этом документ не предусматривает ликвидацию каких-либо подразделений Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел, однако к БФР должны перейти полномочия по расследованию экономических преступлений, свидетельствует его текст.

Теги: #бфр #кадры #еба
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