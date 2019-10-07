Министр энергетики США Перри опроверг слухи о своей грядущей отставке

Министр энергетики США Рик Перри, находящийся с визитом в Литве, опроверг сообщения СМИ о том, что в ближайшее время он может уйти с занимаемого поста.

"О том, что я покидаю Департамент энергетики, они пишут уже как минимум последние девять месяцев. Однажды, возможно они и будут правы, но не сегодня, не завтра и не в следующем месяце", - сказал Перри на пресс-конференции в Вильнюсе.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что министр энергетики США, как ожидается, объявит о своей отставке в конце ноября.

Как сообщало издание Politico со ссылкой на трех человек, знакомых с его планами, Перри планировал свою отставку несколько месяцев. Они отметили, что из-за своих контактов с Украиной министр энергетики оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, но его отставка не связана с этим.

Ожидалось, что место Перри займет нынешний заместитель министра энергетики Дэн Броллетт.

В Вильнюсе Перри также подтвердил, что призывал президента США Дональда Трампа общаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку для США важна энергетическая независимость Украины и условия для инвестиций.

"Я не раз просил президента: господин президент, как интересам США, так и Украины, отвечало бы ваше общение с президентом Украины, чтобы вы обсуждали возможности", - сказал Перри.

Состоявшая в июле телефонная беседа Трампа и Зеленского стала поводом для оппонирующих демократов инициировать процедуру импичмента в отношении президента США.

Демократы заявляют, что Трамп оказывал давление на президента Украины в вопросе расследования деятельности семьи главного политического оппонента Трампа - Джо Байдена. Трамп эти обвинения категорически отвергает, а инициативу импичмента называет подготовкой к перевороту.