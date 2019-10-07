Информация об увольнении гендиректора "Запорожстали" оказалась фейком

Распространенная рядом СМИ Запорожья информация об увольнении генерального директора Запорожского металлургического комбината "Запорожсталь", одного из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, Ростислава Шурмы неправдивая.

"Вышедшая в интернет-СМИ информация об увольнении Ростислава Шурмы с поста генерального директора "Запорожстали" не соответствует действительности", - сообщается в пресс-релизе меткомбината в понедельник.

По данным пресс-службы, Шурма является руководителем комбината и продолжает реализацию текущих и стратегических целей, направленных на повышение финансовой и операционной эффективности предприятия.

"Просим СМИ не тиражировать непроверенную информацию и не вводить в заблуждение своих читателей", - резюмирует пресс-служба.

Ранее некоторые СМИ сообщили о якобы увольнении Шурмы с должности гендиректора "Запорожстали" на основании решения набсовета "Метинвеста" от 1 октября текущего года.