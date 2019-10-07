Экономика

16:01 07.10.2019

Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

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Международные резервы Украины в сентябре-2019 уменьшились на 2,6% из-за выплат по госдолгу

Международные резервы Украины по предварительным данным в сентябре 2019 года уменьшились на 2,6% до $21,438 млрд из-за значительных погашений по государственному долгу, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) на сайте.

"В целом за прошедший месяц правительство и Национальный банк выплатили за обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте $1 млрд 973,8 млн (в эквиваленте). Из этой суммы $1 млрд 223,7 млн направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, $560,9 млн было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", - говорится в сообщении.

Теги: #госдолг #нбу #международные_резервы
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