"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

"Укрпошта" с 7 октября начала подписную кампанию печатных изданий на первое полугодие 2020 года по электронной версии каталога, с 15 октября стартует подписка по печатным каталогам, сообщается на сайте компании.

Подписаться на газеты и журналы общегосударственной сферы распространения можно до 16 декабря 2019 года, на местные издания (областные, городские, районные) - не позднее 27 декабря.

Оформить подписку можно во всех отделениях "Укрпошты", у почтальонов, а также можно воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте компании.

Как сообщалось, в 2019 году украинцы уже подписались через "Укрпошту" на 7,8 млн экземпляров изданий. Из них 4,5 млн экземпляров общегосударственных изданий и 3,3 млн - местных изданий (58% и 42% соответственно).

В подписные каталоги включены 3185 наименований отечественных изданий, в т. Ч. 1602 - общегосударственных и 1583 - местных газет и журналов.

Доставку периодических печатных изданий осуществляют более 11 тыс. почтовых отделений, задействовано почти 29 тыс. почтальонов.