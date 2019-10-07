Индийский гостиничный сервис OYO привлекает $1,5 млрд финансирования, оценен в $10 млрд

Индийский стартап OYO Hotels and Homes, работающий в гостиничном бизнесе, привлекает финансирование в размере $1,5 млрд в рамках сделки, оценивающей компанию в $10 млрд.

Основатель компании, 25-летний Ритеш Агарвал, вложит $700 млн в новые акции OYO, а остальную сумму внесут другие действующие инвесторы - Vision Fund японской SoftBank Group, а также фонды Lightspeed Venture Partners и Sequoia India.

Агарвал основал OYO в 2013 году и превратил его во второй из самых дорогих индийских стартапов после One97 Communications, материнской компании системы цифровых платежных услуг Paytm. Компания предоставляет своим клиентам доступ к 1,2 млн комнат в 80 странах мира, в том числе, 590 тыс. - в Китае. Ранее в этом году компания вышла на рынок США, и на данный момент владеет 7,5 тыс. комнат в 60 городах страны.

В июле этого года Агарвал заявил о намерении потратить $2 млрд на то, чтобы увеличить свою долю в OYO до 30% с 10%.

Он основал компанию после того, как бросив колледж, начал путешествовать по стране с небольшим бюджетом. Плохие условия проживания в индийских отелях и гостевых домах, а также отсутствие единых стандартов для гостиничного сектора, вдохновили Агарвала на создание онлайн-сервиса, который давал бы путешественникам возможность получать доступ к стандартному жилью.

Oyo работает с владельцами отелей, помогая им произвести улучшения - от душевых до мебели и постельных принадлежностей, обеспечивая их стандартным набором различных принадлежностей и обучая сотрудников.

В компании работают сотни людей, оценивающие объекты недвижимости по 200 различным пунктам, от качества матрасов и белья до температуры воды. Для включения в сервис Oyo большинству отелей необходимо провести ремонт, который традиционно занимает примерно месяц. После этого, Oyo получает порядка 25% от каждого бронирования номеров, стоимость которых обычно составляет от $25 до $85.