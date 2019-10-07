Экономика

14:22 07.10.2019

Глава Societe Generale считает, что ЕЦБ не стоит прибегать к выкупу облигаций банков

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Глава Societe Generale считает, что ЕЦБ не стоит прибегать к выкупу облигаций банков

Европейскому центральному банку (ЕЦБ) не стоит откликаться на призывы начать выкуп облигаций банков, поскольку это будет означать поддержку слабейших участников рынка и ограничивать консолидацию в секторе, считает гендиректор Societe Generale SA Фредерик Удэа.
Удэа, недавно занявший пост главы банковской федерации Франции, расходится во мнениях с главой итальянского UniCredit Жан-Пьером Мюстье, который ранее призвал ЕЦБ начать прямой выкуп облигаций банков, чтоб снизить стоимость заимствования для сектора.
"Необходимо проводить различие между банками с сильной моделью бизнеса и теми, которые существуют лишь благодаря поддержке ЕЦБ", - заявил Удэа в интервью газете Financial Times.
По его словам, Центробанку не стоит пытаться сократить стоимость заимствования для "среднего небольшого розничного банка, который может исчезнуть в течение двух лет".
Еще один представитель европейского финсектора - глава страховой компании Allianz Оливер Бете - на прошлой неделе раскритиковал ЕЦБ, заявив, что его политика "помогает людям тратить деньги, которых они не имеют".
ЕЦБ в сентябре снизил базовую ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5%, что вызвало негативную реакцию в банковском секторе. Многие банки опасаются, что уменьшение ставки, находящейся ниже нуля с середины 2014 года, создает почву для монетарной политики, предусматривающей сохранение "более низких ставок более долгое время".
Мюстье, однако, призвал банки перестать жаловаться на отрицательные процентные ставки и вместо этого найти способы нивелировать их негативное влияние на показатели фининститутов.
Удэа соглашается, что "стенания" банков относительно отрицательных ставок "не являются действием", тогда как работой банкиров является решение возникающих проблем, в том числе за счет диверсификации бизнеса по регионам и сегментам рынка.
По его словам, решение ЕЦБ ввести многоуровневую ставку по депозитам, которая исключает часть депозитов банков от отрицательной ставки, "является очень важным решением, поскольку означает, что Центробанк уделяет внимание последствиям его политики для банковского сектора".
"Важно уже то, что такой инструмент есть, - заявил Удэа. - Если по какой-то причине ЕЦБ решить продолжить снижение ставки, у него есть инструмент, способный ослабить последствия этого шага".
Как сообщалось, ЕЦБ принял решение о введении многоуровневой системы ставки по депозитам на сентябрьском заседании. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу выкупа активов с 1 ноября, объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Теги: #ецб
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