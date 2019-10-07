Зеленский назначил Ермака и Смелянского членами набсовета "Укроборонпрома" и вывел из него Арахамию – указ
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.
"Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром": Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества "Укрпочта" (по согласию)", - говорится в указе №734/2019, обнародованном на сайте главы государства в понедельник.
Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.