Экономика

13:02 07.10.2019

Зеленский назначил Ермака и Смелянского членами набсовета "Укроборонпрома" и вывел из него Арахамию – указ

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Зеленский назначил Ермака и Смелянского членами набсовета "Укроборонпрома" и вывел из него Арахамию – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" своего помощника Андрея Ермака и гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

"Назначить членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром": Ермака Андрея Борисовича - помощника президента Украины; Смелянского Игоря Ефимовича - генерального директора акционерного общества "Укрпочта" (по согласию)", - говорится в указе №734/2019, обнародованном на сайте главы государства в понедельник.

Этим же указом Зеленский распорядился прекратить полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Теги: #смелянский #указ #укроборонпром #кадры #ермак
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