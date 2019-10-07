Гетманцев предлагает разрешить прекращение ФЛП без штрафов за неуплату ЕСВ - законопроект

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает на 30 дней отменить штрафы за неуплату единого социального взноса (ЕСВ) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и самозанятых лиц, не уплачивавших ЕСВ за периоды без доходов.

Согласно обнародованному на сайте парламента тексту законопроекта 2190, Гетманцев предлагает ввести 30-дневный период с момента вступления в силу этого документа, на протяжении которого самозанятые лица будут иметь право зарегистрировать остановку предпринимательской деятельности без применения к ним штрафов за неуплату ЕСВ за периоды без доходов.

"Как показывает практика, значительное количество самозанятых лиц и физлиц-предпринимателей, которые не получают дохода и не совершают любой предпринимательской деятельности, до сих пор не инициировали процедуру госрегистрации остановки предпринимательской деятельности или снятия их с учета как самозанятых лиц, а значит, таким лицам будут начислены штрафные санкции и пеня за неуплату ЕСВ", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщалось, с 2017 года вступила в силу новая редакция закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", которая обязала ФЛП на общей системе налогообложения и самозанятых лиц, с 2017 года не получающих доход от предпринимательской деятельности, уплачивать ЕСВ на уровне минимального страхового взноса за месяц (в 2019 году – 918,06 грн).