Межфракционное депутатское объединение "За ФЛП" обсуждает повышение годового лимита для 3-й группы "единщиков"

Около 40 народных депутатов присоединились к межфракционному объединению "За ФЛП", в планах – отстаивать упрощение работы для плательщиков единого налога на первой группе и повышение лимита годового дохода для третьей группы "единщиков", сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа, которая стала сопредседателем объединения.

"По нашей инициативе уже создана рабочай группа в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике. Мы обсуждаем разные идеи. В частности, хотим существенно упростить работу на первой группе (например, через внедрение возможности покупки "патента", который заменяет регистрацию для предприятия). Также обсуждаем повышение лимита по третьей группе", – сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Сопредседателем объединения стал нардеп Роман Грищук, свидетельствует заявление нардепов к спикеру парламента Дмитрию Разумкову, текстом которого располагает агентство.

"Мы в прошлом – ФЛП. Многие из нас работали в сфере услуг: организация мероприятий, PR, консультационные услуги и так далее. Мы – за малый бизнес, мы защищаем ФЛП, которые сами производят товары или предоставляют услуги, или нанимают небольшое количество работников", – отметила Роксолана Пидласа в соцсети Facebook.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский работал в формате ФЛП с марта 2013 до мая 2019 года, премьер-министр Алексей Гончарук – с сентября 2015 по июнь 2019-го, а спикер парламента Дмитрий Разумков – с января 2018 года по июль 2019-го.