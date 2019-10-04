Президент AmCham заявляет о давлении правоохранителей на крупный международный бизнес

Президент Американской торговой палаты (American Chamber of Commerce, AmCham) Андрей Гундер заявляет о давлении правоохранительных органов и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на крупные международные компании, такие как Philip Morris International, Jabil Circuit, Shell, Unilever и McDonald’s.

"В прошлом году Украина подписала первое в истории в налоговом законодательстве мировое соглашение с компанией "Филип Моррис". Вместо того чтобы бороться в судах, инвестор и государство подписали мировое соглашение. Мы думали, что это будет прецедент на будущее, но, к сожалению, мы сейчас видим повышенное внимание со стороны правоохранительных органов к этому соглашению. Мы надеемся, что вы, премьер-министр, сможете обеспечить исполнение данного соглашения, которое было подписано в соответствии с международным и украинским законодательством", - сказал он на встрече премьер-министра Украины с бизнес-сообществом в Киеве в пятницу.

В подтверждение этой позиции Гундер приводит среди прочего тот факт, что против американской компании Jabil Circuit, которая производит кофемашины Nespresso в Ужгороде, было открыто криминальное производство - из-за безосновательных, по его мнению, обвинений в подделке документов и завладении бюджетными средствами, которое "разрушает репутацию этой компании, препятствует расширению производства в Украине".

"За год не было найдено ни одного доказательства причастности должностных лиц компании к указанным обвинениям, а Нацполиция не закрыла дело", - заметил президент AmCham.

Гундер указал также, что одну из крупнейших нефтяных компаний Shell обвиняют в антиконкурентных действиях. "В Украине доля Shell незначительная, но ее сейчас безосновательно обвиняют в согласованных антиконкурентных действиях с наложением непропорционально большого штрафа. И поэтому, господин премьер-министр, пока не прекратится давление на такие мировые компании, как Shell, привлечь инвестиции будет очень сложно", – указал он.

Президент AmCham обратил внимание на то, что англо-голландский концерн Unilever, у которого есть фабрика по производству чая в Гостомеле (Киевской обл.), страдает от мошеннических действий со стороны своего контрагента, который пытается взыскать EUR1,5 млн на основании договора, имеющего признаки подделки.

"Уже более года компания пытается защитить свои интересы в судебном порядке и в рамках уголовного производства, которое не продвигается, поэтому есть большие сомнения относительно добросовестности и беспристрастности правоохранительных органов и экспертного учреждения, которому поручено провести экспертизу", - заметил он.

Рассказывая о давлении на бизнес, Гундер напомнил также о ситуации с McDonald’s по открытию ресторана в аэропорту "Борисполь".

"Компания McDonald’s в течение многих лет не может открыть ресторан в аэропорту "Борисполь". "Борисполь" – ворота Украины. И я надеюсь, что вместе с вами в следующие несколько месяцев мы сможет открыть ресторан McDonald’s", - сказал президент Американской торговой палаты.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство намеренно работать над усовершенствованием процедуры досудебного урегулирования споров.

"Будем усовершенствовать процедуру досудебного урегулирования, будем открывать информацию о решениях, которые принимаются, чтобы все было публично, чтобы не было схематоза. Основной путь уменьшения количества судебных споров - убрать основания для того, чтобы бизнесу нужно было жаловаться. Нужно сделать налоговую более прогнозируемой и открытой. Если есть идеи, давайте консультироваться", - сказал Гончарук.