Экономика

15:24 04.10.2019

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

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АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" обеспечить прозрачный отбор страховщика для пассажиров

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал АО "Укрзализныця" провести прозрачный конкурс по отбору компании, которая будет предоставлять услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте, сообщается на сайте АМКУ.

В рекомендациях речь идет об определении четких и недискриминационных критериев, которые обеспечат возможность страховым компаниям конкурировать и получать преимущества благодаря собственным достижениям на рынке. Перевозчик должен также определить четкие сроки оценки предложений, утверждения результатов конкурса и их объявления.

При этом АМКУ ссылается на исследование, проведенное им по заявлению ЧАО "Страховая компания "Ридна": согласно его результатам, в 2018 году из 101 млн грн полученных страховых платежей пострадавшим (пассажирам, водителям транспортных предприятий, кондукторам и т.д.) было уплачено около 4 млн грн. Исходя из этого, в ведомстве считают, что такой вид страхования является высокодоходным для страховых компаний и не несет никаких существенных рисков.

АМКУ также установил, что конкурсная документация и проведение "Укрзализныцей" конкурса не в полной мере соответствовали здоровой конкурентной практике. В частности, критерии конкурса предполагали установление максимально приближенных к их предельным значениям размеров страхового платежа и отчислений на финансирование предупредительных мер, направленных на уменьшение травматизма на транспорте. "Если перевозчик устанавливает критерий отбора почти на уровне максимального значения, у страховщика не остается выбора, кроме как ради победы в конкурсе предложить более высокий размер (а, следовательно, билет станет дороже)", - отметили в АМКУ.

Кроме того, оценка конкурсных предложений по критериям размера комиссионного (агентского) вознаграждения и премии за высокое состояние безопасности перевозок, которые получает "Укрзализныця", по мнению АМКУ, также приводит к предпочтению тех компаний, которые обеспечили бы большую прибыль перевозчику, а не лучшие условия для пассажиров.

АМКУ рекомендовал "Укрзализныци" принять меры для проведения открытого конкурса по отбору страховщика, который будет предоставлять услуги по обязательному личному страхованию пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте. О результатах рассмотрения рекомендаций "Укрзализныця" обязана сообщить ведо в 30-дневный срок со дня их получения.

Теги: #укрзализныця #амку
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