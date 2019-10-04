Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания правительства, а также получат возможность направлять свои оценки до рассмотрения решений на заседании, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"О закрытости правительства - услышали... Присутствие ключевых ассоциаций на правительстве и предварительное участие в разработке документов - это нормально", - сказал Гончарук в ходе встрече с представителями бизнеса в пятницу в Киеве.

В ходе встречи исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила необходимость присутствия представителей бизнеса на правительственных заседаниях.