Экономика

14:29 04.10.2019

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

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Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания правительства, а также получат возможность направлять свои оценки до рассмотрения решений на заседании, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"О закрытости правительства - услышали... Присутствие ключевых ассоциаций на правительстве и предварительное участие в разработке документов - это нормально", - сказал Гончарук в ходе встрече с представителями бизнеса в пятницу в Киеве.

В ходе встречи исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко отметила необходимость присутствия представителей бизнеса на правительственных заседаниях.

Теги: #гончарук #кабмин
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