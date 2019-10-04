Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Он отметил, что это не направлено против других стран, а является безопасностью Беларуси и Украины.