Экономика

15:14 04.10.2019

Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

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Лукашенко: Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что Беларусь и Украина обсуждают альтернативные пути поставок энергоресурсов.

"Я не хочу скрывать, но не очень-то и буду раскрывать содержание наших переговоров в узком составе, но мы не скрываем, что сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставок углеводородного сырья с мировых рынков", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Житомире на форуме регионов Украины и Беларуси.

Он отметил, что это не направлено против других стран, а является безопасностью Беларуси и Украины.

Теги: #энергоресурсы #лукашенко
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