Объем реализованной в Украине промпродукции за 8 мес.-2019 возрос на 4,7%

В Украине в январе-августе 2019 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1685,104 млрд грн, что на 4,7% больше, чем в январе-августе 2018 года (1608,862 млрд грн), в т.ч. за пределы страны - на 457,496 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

По ее данным, в августе-2019 по сравнению с августом-2018 года оборот реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 0,4%, к июлю-2019 – сократился на 5,1%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в августе-2019 по сравнению с августом-2018 возросла на 2,5% (к июлю-2019 – уменьшилась на 9,2%), в перерабатывающей промышленности – сократилась на 0,1% (к июлю-2019 – на 4%).

В общем объеме реализации промпродукции за восемь месяцев 2019 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (63,8%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,1%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,9%), металлургическое производство (16,8%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.