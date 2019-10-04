Экономика

11:18 04.10.2019

Interpipe Holdings по итогам реструктуризации выпустит облигации на $309,19 млн

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Interpipe Holdings по итогам реструктуризации выпустит облигации на $309,19 млн

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" уведомила о выполнении 27 сентября всеми сторонами соглашения о реструктуризации, касающегося предложенной компанией в середине августа реструктуризации его еврооблигаций на $200 млн с купоном 10,25% и погашением в 2017 году.

Как отмечается в сообщении компании для инвесторов, Interpipe Holdings Plc. выпустит новые облигации (ноты) на общую номинальную сумму $309 млн 192,058 тыс. и 3,086 тыс. инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку "Интерпайпа" в ближайшие 10 лет.

Как сообщалось, срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года, ставка сохранена прежней – 10,25% годовых. Предполагалось, что за каждые $1000 основной суммы существующих облигаций их владелец получит бумаги стоимостью $410,53. В результате общая сумма выпускаемых новых облигаций для держателей ранее выпущенных оценивалась в $82 млн 105 тыс. 347,92 на дату вступления в силу соглашения о реструктуризации, однако новыми облигациями оформлены также обязательства и перед другими кредиторами компании, участвующими в реструктуризации.

Проценты по новым облигациям будут выплачиваться равными долями каждые полгода. При этом компания обязуется в срок до 31 декабря 2023 года выкупить новые облигации на сумму $150 млн "плюс" начисленные и невыплаченные проценты.

Ранее в меморандуме "Интерпайп" пояснял, что на финансовые показатели группы существенное влияние оказали неблагоприятные рыночные изменения, вызванные снижением цен на нефть и другие товары, а также произошедшие в последние годы геополитические события в регионе. В период с 2012 по 2016 гг. выручка и EBITDA группы сократились на 71% и 85% соответственно, что привело к снижению способности компании погашать долг. В 2013 году группа не выполнила некоторые финансовые обязательства и пропустила запланированные выплаты основного долга в размере $106 млн. Это привело к перекрестным дефолтам по займам группы и началу процесса финансовой реструктуризации.

Как отмечает компания, с тех пор доход и EBITDA восстановились, увеличившись в 2017 году на 59% и 158% соответственно по сравнению с 2016 годом. В 2018 году общая выручка группы выросла на 33,3% – до $1 млрд 74,2 млн, EBITDA – на 31,8%, до $157,6 млн, а чистый убыток сократился на 28,5% – до $48 млн.

Согласно меморандуму, в целом предлагалось реструктуризировать задолженность в объеме $1,411 млрд в $400 млн. В частности, $263,2 млн долгов по электросталеплавильному комплексу "Днепросталь" предложено реструктуризировать в $72,6 млн, $125,4 млн по кредитам на пополнение оборотного капитала – в $45 млн, $725,4 млн по другим кредитам – в $200,3 млн.

В рамках реструктуризации акционер "Интерпайпа", бенефициаром которого выступает Виктор Пинчук и члены его семьи, предоставит $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана. Кроме того, акционер обязался предоставить группе дополнительный буфер ликвидности в размере $20 млн, поддерживаемый резервным аккредитивом, если группа не выполнит свои прогнозы бизнес-плана и рискует быть неспособной выполнить финансовые обязательства перед кредиторами за счет собственных финрезервов. Группа также сможет получить кредит в $50 млн для пополнения оборотного капитала.

В документах также указывается, что новой холдинговой компанией "Интерпайпа" вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Теги: #облигации #interpipe
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