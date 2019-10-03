Экономика

17:46 03.10.2019

НБУ и Кабмин подписали меморандум о взаимодействии для достижения постоянного роста экономики и ценовой стабильности

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НБУ и Кабмин подписали меморандум о взаимодействии для достижения постоянного роста экономики и ценовой стабильности

Нацбанк и правительство Украины формализовали свое взаимодействие для достижения постоянного роста экономики и ценовой стабильности подписанием соответствующего меморандума, рассчитывая, что такая кооперация будет содействовать улучшению ожиданий населения и бизнеса и росту доверия инвесторов.

"Национальный банк готов поддерживать экономическую политику Кабинета министров, в частности для обеспечения устойчивости государственных финансов и расширения доступа бизнеса и граждан к значительно более дешевым финансовым ресурсам, при условии, что это не будет препятствовать достижению целей по ценовой и финансовой стабильности", – отмечается в релизе Нацбанка по итогам подписания меморандума.

Согласно сообщению, НБУ будет и далее проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции до цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п. п., а правительство обязуется поддерживать такое снижение инфляции путем проведения взвешенной экономической политики.

Речь идет в частности о предсказуемой бюджетной политике, направленной на обеспечение устойчивости государственных финансов, управлении госдолгом с целью уменьшения расходов на его обслуживание, развитии финансового рынка, управлении госбанками в соответствии с определенной стратегией с постепенным уменьшением доли государства в банковском секторе до 20%.

Среди других мер – эффективная антимонопольная политика для роста конкуренции при ценообразовании, прозрачная приватизация и повышение эффективности госпредприятий, прозрачная и предсказуемая политика в сфере административно регулируемых цен и тарифов, дедолларизация экономики.

Нацбанк и правительство также договорились о проведении регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов. Темами таких консультаций будут стратегические вопросы проведения монетарной и фискальной политики с точки зрения обеспечения ценовой и финансовой стабильности во время заседаний Совета по финансовой стабильности, анализ текущей экономической ситуации, макроэкономические прогнозы, достижение целей по инфляции, развитие финансовых рынков, прогнозирование ликвидности, отмечается в релизе.

Помимо того координация будет осуществляться по вопросам определения параметров фискальной политики и устойчивости государственного долга, в том числе при подготовке Бюджетной декларации и составления проекта госбюджета, и благодаря регулярному обмену информацией.

Согласно релизу, НБУ продолжит регулярно информировать правительство и общественность о своем макроэкономическом прогнозе, достижении целей по инфляции, факторах развития инфляционных процессов и мерах, направленных на достижение этих целей.

"Кабинет министров заблаговременно будет извещать центральный банк о планируемых изменениях административно регулируемых цен и тарифов, а также предоставлять прогноз динамики средств на счетах правительства и планы по осуществлению государственных заимствований", – говорится в сообщении.

Теги: #меморандум #нацбанк #кабмин
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