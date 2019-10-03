Группа DCH Ярославского готова инвестировать в реконструкцию аэропорта Днепра

Украинская промышленно-финансовая группа DCH Александра Ярославского готова инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта г. Днепр.

Как сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации, проект реконструкции аэропорта обсудили руководитель области Александр Бондаренко и президент группы DCH Александр Ярославский во время встречи в Днепре.

"Современный международный аэропорт - один из главных приоритетов работы Днепропетровской ОГА. Реконструкция аэропорта, который уже давно морально и физически устарел, даст толчок для развития всей области. Это новые возможности для бизнеса, медицины, туризма и в целом экономики региона", - цитирует пресс-служба Бондаренко.

По словам Ярославского, группа DCH готова инвестировать в днепровский аэропорт на условиях частно-государственного партнерства.

Он отметил, что компания уже имеет опыт реализации подобного проекта в Харькове. Там строительство взлетно-посадочной полосы стоило $200 млн, аэровокзального комплекса - $107 млн.

По мнению президента группы, благодаря оптимизации и современным технологиям в Днепре такие работы обойдутся минимум на $100 млн дешевле.

"Я неоднократно подтверждал, что готов использовать наш опыт строительства и развития международного аэропорта "Харьков" в пользу громады Днепра, прилегающих регионов, всей Украины. Как только будет фактически выделено и зафиксировано в госбюджете-2020 полноценное финансирование строительства взлетно-посадочной полосы, DCH как частный инвестор сможет начать работы по возведению аэровокзального комплекса", - сказал Александр Ярославский.

Как сообщалось, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" отменило тендер на проектирование взлетно-посадочной полосы (ВПП) на территории международного аэропорта г. Днепр. Согласно данным в ProZorro, ожидаемая стоимость работ в этом аэропорту должна была составить 56,2 млн грн. Финансирование предусматривалось на средства государственного бюджета.

Ранее председатель наблюдательного совета компании Арон Майберг заявлял, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) намерена развивать аэропорт в Днепре при условии ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"У нас есть исследование, и мы точно знаем, куда мы хотим летать из Днепра. И когда мы поймем, что это все будет в реале (ремонт ВПП – ИФ), то у нас есть серьезная заявка на развитие аэропорта", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область 12 июля пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией аэропорта. "Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - подчеркнул глава государства.

Кабинет министров Украины в июне 2019 года направил 200 млн грн на реконструкцию ВПП международного аэропорта "Днепр".

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта составляет 2,841 тыс. м.

Планируется, что после реконструкции и строительства новая ВПП будет составлять 3,2 тыс. м и будет способна принимать воздушные суда всех типов, в том числе Боинг777. Пропускная способность нового международного терминала и VIP-терминала будет составлять до 3 млн человек в год.