Экономика

16:40 03.10.2019

"ДТЭК Киевские электросети" инвестировал 44 млн грн в подготовку столицы к отопительному сезону

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"ДТЭК Киевские электросети" инвестировал 44 млн грн в подготовку столицы к отопительному сезону

Оператор системы распределения "ДТЭК Киевские электросети" провел более 1,5 тыс. восстановительных работ для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования в осенне-зимний период 2019-2020 годов, инвестировав в подготовку к отопительному сезону почти 44 млн грн, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно сообщению, в ходе подготовки было отремонтировано три узловые подстанции (ПС) 110/10 и 35/10 кВ, компания модернизировала более 100 км кабельных линий.

"Мы заранее готовимся к пиковым нагрузкам... специалисты нашей компании в этом году отремонтировали оборудование на почти 500 распределительных и трансформаторных подстанциях. Заменили и восстановили 128 электрических выключателей и провели ремонты на более чем 1 тысяче участков кабельных линий общей протяженностью свыше 100 км", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Мариса Куницкиса.

В 2019 году на развитие энергетических объектов Киева компания направила около 400 млн грн. Крупнейшими инвестиционными проектами стали строительство новых кабельных линий "Новокиевская-Московская" и "Позняки-Славутич", модернизация подстанции "Позняки", реконструкция подстанции "Бортничи" и "Вулкан".

"ДТЭК Киевские электросети" входит в операционный холдинг "ДТЭК Сети" (создан в 2018 году), охватывающий еще четыре предприятия: "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #киев #инвестиции #дтэк #отопительный_сезон
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