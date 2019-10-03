Маркарова намерена в суде оспорить претензии НАПК к ее декларации

Глава Министерства финансов Оксана Маркарова намерена в суде оспорить претензии Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) к достоверности ведомостей в ее декларации.

"Проверено три года: 2015, 2016, 2017. Составлено в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде", – написала Макарова в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, претензии агентства лежат в методологической плоскости: "При этом все задекларировано, конфликтов интересов нет. Вопросы, как и в предыдущий раз, методологические".

Как сообщалось, НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.