Антидемпинговые пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы стимулировали рост производства украинских заводов – участники рынка

Введение Украиной летом 2019 года антидемпинговых пошлин в отношении клинкеров цементных и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы послужили стимулом для повышения загрузки и объемов производства украинских цементных заводов, сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" участники рынка.

"Такой шаг мы оцениваем как позитивный, позволивший увеличить загрузку производственных мощностей предприятия и обеспечить увеличение выпуска товарной продукции. Сейчас наши мощности загружены на 90%", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления ЧАО "Ивано-Франковскцемент" Николай Круць.

Согласны с его мнением и в ЧАО "Дикергофф Цемент Украина": в компании наблюдают оживление рыночных отношений, восстановление здоровой конкуренции и паритетные цены цемента на рынке, "что создает условия для дальнейшего стабильного ведения бизнеса".

"Решение о введении пошлин на импорт цемента из стран, который осуществлялся по демпинговым ценам, мы считаем абсолютно верным. Данное решение помогло сохранить устойчивую рыночную позицию украинских производителей, которые, в свою очередь, развивая свои производства, способны удовлетворить спрос всех потребителей Украины. В противном случае демпинговая позиция импортного цемента из России, Беларуси, Молдовы могла значительно ухудшить финансовые результаты ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" и привести к существенным убыткам и финансовым потерям", - сообщили в компании.

Так, за 8 месяцев 2019 года предприятие первыполнило заложенный план роста объема производства в 17%, увеличив показатель на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост бюджетных показателей компании в этом году связан с поставками цемента в различные строительные проекты.

"Кроме поставок на такой традиционный сектор как жилищное строительство и строительство коммерческой недвижимости, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" также поставляет цемент на строительство инфраструктурных объектов государственного значения", - говорят в компании. Речь, в частности, идет о строительстве ряда бетонных дорог, взлетно-посадочной полосы в Одессе, реконструкции взлетной полосы в аэропорту "Запорожье", строительстве парков ветровых электростанций в Херсонской и Николаевской областях, зерновых терминалов, развитии причалов в морских портах и др.

Как рассказали в ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", в связи с ростом уровня продаж цемента, его производство за 8 месяцев-2019 на Криворожском заводе увеличилось на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 526,3 тыс. тонн.

В то же время, в компании констатируют все еще низкую загруженность производственных мощностей – на Криворожском заводе она составила 30,2%, на Каменском – 50,9%.

"Защита украинского производителя от цемента и клинкера белорусских и российских производителей позволила стабилизировать цены на цемент на внутреннем рынке, однако последние 3 месяца агрессивно вошел на рынок цемент из Турции, который так же, как и белорусский, продается по низким ценам на юге и востоке Украины. Государство обязано защищать внутреннего производителя в ключевых отраслях экономики, это позволит фокусироваться предприятиям на развитии производства, сохранять рабочие места, улучшать эффективность работы", - убеждены в компании.

По прогнозам "ХайдельбергЦемент Украина", рост производства цемента в Украине в следующем году может составить 5-7%, при условии сохранения антидемпинговых пошлин.

"Текущий политический курс страны и заявления руководства страны, однозначно, дают надежды на развитие экономики и как следствие строительного рынка в целом. В результате, мы прогнозируем что рост рынка в следующие годы будет составлять 5-7%, что открывает возможности загрузки производственных мощностей на 90-95%", - отметили в компании.

По данным компании, на рынке Украины в настоящее время работает 10 цементных заводов, производственные мощности которых совокупно загружены на 65%, поэтому каждое предприятие стремится нарастить производство и, что существенно ужесточает конкуренцию.

"В этом году производственные мощности ЧАО «Дикергофф Цемент Украина» загружены на 60% от своей проектной мощности. При спросе на рынке компания готова нарастить производство до полной утилизации проектных мощностей", - подытожили в компании.

Как сообщалось, 21 мая 2019 года по результатам антидемпингового расследования МКМТ приняла решение о применении сроком на пять лет окончательных антидемпинговых пошлин в отношении импорта в Украину клинкеров цементных и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы.

Для портландцемента и клинкера происхождением из Беларуси размер пошлины был установлен на уровне 57,03%.

Вскоре, Окружной административный суд Киева начал рассмотрение исков компании холдинга "Белорусская цементная компания" и импортеров ее продукции (ООО "Белбудматериалы-Украина", "Пиломатериалы-Сервис") о признании противоправным и отмене антидемпинговых пошлин в отношении импорта цемента в Украину.

По словам главы Ассоциации производителей цемента Украины Павла Качура, за последние 10 лет в цементной отрасли Украины реализованы крупные инвестиционные проекты, в частности, ЧАО "Ивано-Франковскцемент" вложило EUR280 млн, ПАО "Подольский Цемент" – EUR250 млн, ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" – EUR80 млн.

"Высокая ставка пошлины, установленная МКМТ, по сути, является заградительной, и подтверждает факт наличия демпингового импорта. Нарушение конкуренции, со стороны иностранных производителей, объединило украинские предприятия в борьбе за установление справедливых условий торговли, устранение ущерба, сохранение рабочих мест и инвестиций", – считает партнер, руководитель практики международной торговли "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко, представлявшая украинскую цементную отрасль в антидемпинговом расследовании.

Согласно данным Госстата, объем импорта цемента из Беларуси в первом полугодии 2019 года составил 199,5 тыс. т (на $10,5 млн), или 4,8% общего объема украинского рынка.