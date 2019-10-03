Госавиаслужба разрешила МАУ продолжить летать из Киева в Гоа, отказала SkyUp в полетах по этому маршруту

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины не ограничила право авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) на эксплуатацию воздушной линии Киев - Гоа (Индия) для регулярных рейсов.

Как отмечается в решении, обнародованном на сайте ведомства, Госавиаслужба отказала авиакомпании SkyUp в регулярных полетах по указанному маршруту.

При этом служба разрешила летать на регулярной основе: SkyUp из Львова в Париж (аэропорт "Бове", Франция) два раза в неделю; авиакомпании YanAir – из Харькова в Тель-Авив (Израиль) три раза в неделю, из Одессы в Тель-Авив, Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия) (четыре раза в неделю) и Пафос (Кипр, три раза в неделю), а также из Киева в Дрезден (Германия, четыре раза в неделю), Осло (Норвегия, пять раз в неделю) и Ригу (Латвия, семь раз в неделю).

Госавиаслужба также одобрила увеличение количества рейсов SkyUp из Киева в Пардубице (Чехия) с трех до семи, из Киева во Львов и Запорожье - с четырех до семи.

В то же время служба аннулировала права авиакомпаний "Черноморские авиалинии" и "Европа Эйр" на эксплуатацию воздушных линий в других государствах и право "ФАНэйр" на регулярные воздушные перевозки из Киева в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Салоники, Афины (оба – Греция), Тирану (Албания), Болонью (Италия), Стокгольм (Швеция), а также из Львова в Афины и Харькова в Тбилиси.

Ранее Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании "Джоника" на выполнение чартерных рейсов Киев - Тель-Авив и Одесса - Тель-Авив (Израиль), а также авиакомпании SkyUp на выполнение регулярных рейсов Киев - Коломбо (Шри-Ланка) и чартерных Киев - Тель-Авив.