Окружной админсуд Киева запретил АМКУ налагать штраф на табачных производителей и "Тедис"

Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) налагать штраф на табачных производителей и дистрибьютора "Тедис Украина", сообщила экс-государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская в соцсети Facebook.

"Указанное было сделано путем принятия судом постановления об обеспечении иска, которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедису" к комитету, по поводу процессуальных, по мнению истца, нарушений АМКУ", - написала она.

По словам Загребельской, текста постановления пока нет в судебном реестре, а АМКУ объявил перерыв до 10 октября для его изучения и анализа.

"Если все пойдет по сценарию "Укрнафты", то АМКУ может стоять "на паузе" месяцы и годы, пока суд не вынесет свой вердикт", - отметила она.

Как сообщалось, АМКУ рассматривает результаты расследования дела о нарушении четырьмя крупнейшими табачными компаниями и дистрибьютором сигарет "Тедис Украина" законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, по ограничению доступа других субъектов на рынок продаж.

По данным Загребельской, речь идет о создании табачными компаниями-производителями "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "Бритиш Американ Тобакко Украина" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" и дистрибьютором "Тедис Украина" картеля, в результате деятельности которого последний стал монополистом.

Как сообщила она, указанные производители совместно производят более 90% сигарет в Украине.