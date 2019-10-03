Верховная Рада приняла закон о концессиях

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о концессиях, предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект №1046 поддержали на пленарном заседании Рады в четверг 257 народных депутатов.

По мнению авторов документа, указанный законопроект должен способствовать совершенствованию правового регулирования концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины для развития инфраструктуры. Документ также определяет четкий механизм выбора концессионера и внедряет концессионные условия, соответствующие международной практике.

Согласно тексту закона, термином "концессия" определяется форма осуществления государственно-частного партнерства (ГЧП), которая заключается в предоставлении концессиедателем концессионеру прав на создание и/или строительство (ремонт/техническое переоснащение и проч.), и/или управление объектом концессии, и/или предоставление услуг на условиях, определенных концессионным договором, и предусматривает передачу концессионеру большей части операционного риска.

Закон, в частности, определяет: четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП; единую процедуру инициирования и принятия решения по осуществлению ГЧП для всех форм ГЧП (в том числе концессии); внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), соответствующей международным практикам, а также возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии.

Документ также предусматривает дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, определение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера.

Помимо этого законом упрощены процедуры выделения земельных участков для проектов ГЧП в форме концессии; определены особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, а также особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

В то же время новая редакция закона вводит четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством/территориальной общиной права собственности на объект концессии.

Кроме того, документ предоставляет потенциальным концессионерам возможность инициировать концессию.

Закон также определяет, что объектами концессии не могут быть леса, но могут быть аэродромы, а концессионные платежи за автодороги послужат источником наполнения Дорожного фонда.

В то же время, согласно заключению парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, закон не соответствует Соглашению об ассоциации и требует доработки с учетом соответствующих замечаний.