Экономика

12:21 03.10.2019

UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого ввела в эксплуатацию СЭС "Порт-Солар"

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UDP Renewables бизнесмена Хмельницкого ввела в эксплуатацию СЭС "Порт-Солар"

Компания UDP Renewables ввела в промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Порт-Солар" мощностью 8,6 МВт (Измаил Одесской обл.).

Как сообщила пресс-служба компании, на площади 16 га установлено более 25,7 тыс. солнечных панелей производства Jinko Solar (крупнейший мировой производитель солнечных панелей). Ожидается, что в год СЭС будет генерировать около 11,8 тыс. МВт-ч электроэнергии.

Соинвестором объекта является словацкая E-Group, генеральным подрядчиком выступила ГК "Метрополия"(Киев).

"Привлекая опыт наших партнеров, UFuture и UDP Renewables работают над соответствием производства энергии в Украине лучшим мировым практикам экологической безопасности и энергоэффективности. Наша цель – более 300 МВт к 2022 году. Сейчас идем по плану, постепенно реализовывая проекты в регионах с наивысшей солнечной активностью – Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях", – цитирует пресс-служба слова основателя инвестгруппы UFuture Василий Хмельницкий.

В компании также сообщили, что в строительстве указанной СЭС было использовано оборудование украинского производства стоимостью более 44,5 млн грн. Общая сумма привлеченных инвестиций составила EUR6,75 млн.

UDP Renewables - инвестиционно-девелоперская компания в области возобновляемой энергетики. Входит в состав инвестиционной группы UFuture, которая принадлежит Хмельницкому.

E-Group является частью инвестиционного подфонда INDUSTRY, который инвестирует в энергетику. Компания входит в портфель фонда квалифицированных инвесторов ZMJ SICAV.

Теги: #хмельницкий #сэс #udp
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