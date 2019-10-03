Экономика

11:02 03.10.2019

НБУ на неделе продал $200 млн для сглаживания вызванных психологическими факторами колебаний курса

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НБУ на неделе продал $200 млн для сглаживания вызванных психологическими факторами колебаний курса

Интервенции Национального банка Украины по продаже валюты на этой неделе составили $200 млн для сглаживания временных колебаний курса, вызванных, прежде всего, психологическими факторами, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном банке Украины.

"Предложение валюты уменьшилось, а спрос на нее несколько возрос. Однако такие колебания не обусловлены появлением новых фундаментальных факторов и вызваны, прежде всего, психологическими факторами", – прокомментировал ситуацию НБУ в ответ на запрос агентства.

Нацбанк отметил, что, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке в целом в отдельные периоды в течение этого года курс гривни также колебался в сторону ослабления. В частности, такая ситуация наблюдалась в марте, затем в конце мая - начале июня, после чего начинался обратный тренд.

В центробанке подчеркнули, что объем международных резервов, который в последние месяцы колеблется в пределах $21-22 млрд, является достаточным для сглаживания текущих колебаний на валютном рынке.

"При режиме гибкого курсообразования колебание курса является реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и в мире. После периода усиленных колебаний рынок всегда находит точку равновесия и происходит обратный тренд", – отметил регулятор.

Нацбанк напомнил, что его роль на валютном рынке - сглаживать значительные колебания (как в одну, так и в другую сторону), которые могут быть вредными для экономики.

НБУ указал, что благоприятная ситуация на валютном рынке в сентябре позволила ему пополнить международные резервы на $930 млн благодаря валютным интервенциям по покупке валюты. С начала этого года чистая покупка валюты составила около $3,7 млрд, что почти в 1,4 раза больше, чем за 2017-2018 гг. в целом. В то же время валютные интервенции Нацбанка не противодействовали рыночным тенденциям, и курс гривни с начала года укрепился более чем на 10%, отметили в центробанке.

В нем пояснили, что возможности для увеличения покупки в этом году обусловлены появлением новых фундаментальных факторов: прежде всего, устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый госдолг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине.

"Макрофинансовая ситуация в Украине является достаточно устойчивой. В этом году наблюдается стабильный рост экспорта и приток инвестиций нерезидентов в государственные ценные бумаги в противовес умеренным объемам импорта и репатриации дивидендов", – отмечается в ответе на запрос агентства.

НБУ указал: темпы роста экспорта даже превышают темпы роста импорта, если не учитывать в статистической отчетности льготное растаможивание "евроблях", успешно пройдены периоды пиковых внешних выплат по госдолгу в мае и сентябре, а взвешенная фискальная и жесткая монетарная политики постепенно приближают инфляцию к целевому уровню в 5%, который, по прогнозам Нацбанка, будет достигнут уже в следующем году.

Как сообщалось, за первые три дня текущей недели официальный курс гривни снизился на 3,2% – до 24,8598 грн/$1, вернувшись к уровню середины сентября. В то же время с начала года укрепление национальной валюты Украины составляет 10,2%, а нынешний ее курс соответствует уровню августа 2016 года.

Теги: #курс #нбу #гривня
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