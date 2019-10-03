Экономика

10:17 03.10.2019

Кабмин запустит систему электронной подачи ориентировок на таможню на базе IDoc - Дубилет

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Кабмин запустит систему электронной подачи ориентировок на таможню на базе IDoc - Дубилет

Кабинет министров Украины согласовал запуск системы онлайн-подачи ориентировок от силовых ведомств на таможенный досмотр грузов.

Как написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ИТ-решение обошлось государству в 1 грн и будет запущено в течение недели.

По словам его, украинские силовые ведомства (СБУ, ДБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам т.н. "ориентировки", которые обязывают досматривать грузы "подозрительных" компаний. И часто эта практика становится способом вымогательства взяток, поскольку любая остановка груза - прямые убытки бизнеса.

Министр Кабмина также отметил, что часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны со ссылкой на какие-то “левые” уголовные дела.

"Мы запускаем достаточно простое решение. На базе IDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать", - подчеркивает Дубилет.

По его словам решение запущено на базе электронных сервисов IGov/IDoc.

"IGov - это волонтерский проект, с которым мы когда-то стучались во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе IGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно", - отметил министр.

Он также сообщил, что над более комплексными решениями председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и его команда уже активно работают.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров решил провести экспериментальный проект по повышению эффективности управленческих процессов в секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

В 2017 году команда портала государственных услуг iGov, координатором которой тогда был ныне действующий министр Кабинета министров Дубилет, запустила систему электронного документооборота IDoc. Продукт предназначен для компаний со штатом от 100 чел., а запускать систему можно как на облаке iGov, так и на серверах компании. Канал передачи данных между IDoc и внешними ресурсами защищен, в основе передачи лежит SSL-протокол (HTTPS с высокой степенью защиты). Используются REST сервисы и SOAP (есть возможность формировать персональные криптопакеты, зашифрованные электронные подписи). Для передачи личных данных используется канал, зашифрованный двойным ключом.

В 2017 году разработчики заявляли, что стоимость системы составляла 250 тыс. грн по сравнению с аналогами системы, которые стоили 1-2 млн грн (согласно данным ProZorro).

Кабмин Украины 4 сентября принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.

Теги: #таможня #idoc #дубилет #силовики #кабмин
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