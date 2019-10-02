Экономика

19:38 02.10.2019

Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

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Европейские бизнесмены призвали ЕС и США предотвратить торговую войну

Ассоциация промышленников и предпринимателей ЕС BusinessEurope выступила в среду против использования торговых тарифов как орудия решения спора между авиационными отраслями США и Европы.

После обнародования решения ВТО о субсидиях авиастроителям она призвала политиков пересмотреть методы урегулирования спора, связанного с делами Airbus и Boeing. Тарифы не только нанесут ущерб авиастроению и его поставщикам, но также окажут негативное влияние на целый ряд других отраслей в ЕС и США.

"Даже если США в соответствии с решением ВТО могут на законных основаниях вводить тарифы на импорт ЕС, это только усугубит напряженность между двумя основными мировыми торговыми блоками", - отметил в своем заявлении генеральный директор ассоциации Маркус Бейрер.

"Тысячи малых и средних предприятий в ЕС и США оказались прямо на линии огня, и это будет проигрышной ситуацией для всех, - подчеркнул он. - Вместо этого ЕС и США должны использовать решение (ВТО) как шанс для возвращения к позитивной повестке дня и согласования правил о субсидиях в авиастроении".

Глава ассоциации европейского бизнеса посоветовал политическим элитам воспользоваться началом нового институционального цикла в ЕС как отличной возможностью перезагрузить трансатлантические отношения перед лицом общих проблем мирового рынка.

"Тарифы не только нанесут серьезный ущерб обеим нашим экономикам, но и могут серьезно подорвать самые прочные и выгодные двусторонние отношения в мире", - сказал Бейрер.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, пишет Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

Теги: #сша #ес #конфликт #мнение
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