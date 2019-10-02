Экономика

18:28 02.10.2019

ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

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ЕС готов на ответные меры в отношении США по делу Airbus

Если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям, заявила представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Европейский союз принимает к сведению решение арбитражной комиссии Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Airbus и уровень возможных контрмер, - отметила она в среду в специальном заявлении. - Мы по-прежнему считаем, что даже если Соединенные Штаты получат разрешение от органа по урегулированию споров ВТО, решение о применении контрмер сейчас будет недальновидным и контрпродуктивным".

"Наша готовность найти справедливое решение остается неизменной, но если США решат наложить санкционированные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое", - подчеркнула Мальмстрем.

Теги: #airbus #сша #ес
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