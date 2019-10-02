Некоторые нововведения в публичных закупках потребуют изменений – юристы

Некоторые нововведения в процедуры публичных закупок, изложенные в новой редакции закона о публичных закупках, потребуют изменений, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Старший юрист юридической компании "Де-Юре" Дмитрий Оносовский ожидает, что потребует изменений, в частности, прописанный в новом законе порядок обжалования процедур закупок в орган обжалования - Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), так как потребуется принятие соответствующего постановления Кабмина, регулирующего размер платы, порядок осуществления платы и ее возврата субъекту обжалования в случаях.

При этом юрист считает, что самым интересным и полезным нововведением является возврат платы за подачу жалобы в определенных случаях, в частности, в случае ее полного или частичного удовлетворения. Возврат платы также будет осуществляться, если заказчик самостоятельно устранил недостатки после размещения жалобы в ProZorro, в то время как на сегодняшний день возврат платы законом не предусмотрен, а сама плата считается "использованной" с момента подачи жалобы, то есть с момента загрузки ее в ProZorro.

Оносовский также высказал мнение, что изменения в сроки рассмотрения жалоб не окажут существенного влияния на процедуры.

"Действующий срок рассмотрения в 15 рабочих дней заменен на 10 рабочих дней с возможностью продления до 20 рабочих дней. Учитывая избыточное количество жалоб в производстве АМКУ вряд ли можно надеяться на 10-дневный срок", - сказал он.

Юрист подчеркнул, что формально полезной новеллой является также установление 30-дневного срока для исполнения решения АМКУ.

"Юридически эта норма очень важна, поскольку защищает от злоупотреблений со стороны недобросовестных заказчиков, однако на практике заказчики и сами не заинтересованы в таком затягивании", - сказал он.

При этом Оносовский отметил, что "без внимания законодателей осталась возможность обжалования в АМКУ решения заказчика об отмене торгов, в частности, по основаниям отсутствия дальнейшей потребности в закупке товаров".

"Такая возможность косвенно предусмотрена как в действующей, так и в новой редакции закона, однако прямо не предусмотрена и технической возможности в ProZorro для нее нет. К ней прибегают недобросовестные заказчики, когда победителем процедуры оказывается ненужный участник", - сказал он.

Оносовский считает, что самым распространенным нарушением в сфере публичных закупок является установление условий под одного участника. При этом такие условия могут иметь как характер квалификационных критериев, так и условий, прямо не связанных с возможностью выполнения договора.

В этой связи юрист отметил, что новеллой среди квалификационных критериев стала финансовая состоятельность, которая подтверждается финансовой отчетностью. Кроме того, в новой редакцией установлен фактический запрет на ограничение в тендерной документации субподряда или привлечения соисполнителей, что часто использовалась заказчиками для сужения круга потенциальных участников.

Новый закон также меняет подход и к формальным ошибкам: в новой редакции закона перечень ошибок будет устанавливаться уполномоченным органом и обязательно должен быть указан в тендерной документации.

Вместе с тем, Оносовский считает, что законодатель очень осторожно подходит к борьбе с таким негативным явлением как дискриминационные условия, "вместо этого пытается ухудшить последствия совершения таких нарушений, выявленных и подтвержденных процедурами, которые уже доказали свою эффективность".

В свою очередь, управляющий партнер юрфирмы ADS Legal Group Александр Бондарчук отмечает, что некоторые неточности и недостатки предыдущей редакции закона "О публичных закупках" давали возможность различных манипуляций в процедурах закупок.

"Хотя система ProZorro и показывала все всем (их известный принцип-лозунг "все видят все"), однако усовершенствовать саму процедуру, даже если в ней были обнаружены те или иные нарушения, было невозможным без внесения определенных законодательных изменений", - сказал он.

Юрист считает, что участникам закупок, подающим жалобы в орган обжалования, стоит обратить внимание, в частности, на изменения сроков рассмотрения жалоб и условия оплаты за подачу жалобы.

Кроме того, Бондарчук подчеркнул ряд изменения законодательства, которые непосредственно затрагивают заказчиков и делают невозможными многочисленные манипуляции с их стороны, в частности, право АМКУ запрашивать и получать в электронном виде соответствующую информацию, документы и материалы по проведению процедур закупок, урегулирование неправомерной отмены торгов, поскольку заказчики часто злоупотребляли возможностью отменять торги, когда подавалась жалоба в орган обжалования.

"Однако наиболее значимым нововведением, которое непосредственно повлияет на количество жалоб, поданных участниками торгов в орган обжалования, является то, что теперь участник размещения заказа вправе в течение 24 часов исправить несоответствия в информации и/или документах, представленных им в своем тендерном предложении, которые были обнаружены заказчиком после раскрытия тендерных предложений, путем загрузки через электронную систему закупок уточненных или новых документов в электронной системе закупок. Именно эта норма поможет избежать постоянных недоразумений и большого количества обращений в Коллегию АМКУ", - считает юрист.

В то же время, он отметил, что "остается вопросом, будут ли удачно действовать на практике указанные нововведения и не появятся ли в новых нормах и новые варианты для манипуляций и нарушений?".

В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы "Антика" Алексей Кот называет новую редакцию закона о публичных закупках "достаточно неоднозначным документом".

"С одной стороны, она вносит ряд важных и позитивных изменений в регулирование процедуры закупки, которые давно ожидал рынок. С другой стороны, ряд его положений является, как минимум, неоднозначными, а фактический эффект от отдельных нововведений можно будет оценить только после их реализации на практике", - сказал он.

Среди критических нововведений, результаты которых пока трудно оценить, юрист, в частности, называет новую "упрощенную" процедуру закупки.

"С одной стороны ее необходимость является вполне очевидной и необходимой. С другой, предусмотренные для этой процедуры сроки фактически делают эту процедуру закупкой "для своих", ведь в течение определенных законом пяти рабочих дней для представления предложения найти закупку в системе и своевременно подготовить предложение сможет только компания, которая будет ежедневно мониторить площадку", - считает Кот.

Кроме того, спорным, по мнению юриста, нововведением является создание централизованных организаций, которые дадут возможность закупки стандартных для заказчиков товаров централизованно в одной процедуре.

"Это позволит уменьшить стоимость за счет большей оптовой скидки и, теоретически, усилить контроль за "мелкими" закупками. К сожалению, учитывая украинские реалии госзакупок, такая организация может стать просто новым централизованным инструментом для растраты бюджетных средств в увеличенном масштабе", - опасается юрист.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект №1076, в котором фактически предложена новая редакция закона о публичных закупках.

Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн, а также ввести обязательную отчетность в системе по всем закупкам.