НБУ в среду провел интервенции в поддержку курса гривни минимум на $150 млн - эксперт

Национальный банк Украины (НБУ) в среду провел интервенции в поддержку курса гривни на сумму $150-180 млн, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен Банка Аваль Юрий Гриненко.

"К 16:30 курс гривни на межбанке опустился до 24,91-24,95 грн/$1, к закрытию торгов он может снизиться до 24,93-24,97 грн/$1. Большая диспропорция между курсом на наличном рынке и межбанковском рынке - разрыв составляет почти 1 грн. Думаю, что интервенции НБУ на межбанке в поддержку курса гривни составили $150-180 млн", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его оценке, спрос на доллар обусловлен неуверенностью населения в скорейшем разрешении конфликта на Востоке Украины и частичном выходе нерезидентов из ОВГЗ.

По оценке Гриненко, в течение нескольких дней курс может уравновеситься на уровне 25-25,25 грн/$1.

Как сообщил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной, в начальной фазе торгов на межбанковском рынке котировки составили 24,80-24,85 грн/$1, а к их завершению они выросли до 24,91-24,95 грн/$1, тогда как наличный рынок открылся котировками 25,15-24,50 грн/$1, к середине дня они выросли до 25,78-26,00 грн/$1.

В числе основных факторов влияния на курсовую динамику Куринной назвал характерный для старта нового финансового месяца и квартала малообъемный рынок, высокочувствительный к любым проявлениям волатильности; сниженную мотивацию в продаже валюты у компаний, получивших в конце сентября гривневое возмещение НДС; низкую результативность последнего аукциона Минфина, разместившего лишь 77 млн грн при заявленных 3 млрд грн; реакцию на неопределенность ситуации с ПриватБанком, очередным траншем МВФ и усиление политической турбулентности, а также реакцию на анонсированное НБУ увеличение плановых объемов интервенций по покупке валюты до $30 млн в день.

"Дальнейшая курсовая динамика будет зависеть от степени проявления указанных факторов и действий НБУ по сглаживанию курсовых пиков. При отсутствии политических и экономических шоков вероятен сценарий курсовой стабилизации в районе отметки 25 грн/$1 и последующей плавной сезонной девальвации, в пределах 26,5 грн/$1", - сказал он.