Экономика

17:52 02.10.2019

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

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"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

 АО "Укрзализныця" в январе-июне 2019 года получило 1,065 млрд грн чистой прибыли, что в 2,27 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (468,437 млн грн), отмечается в финотчете на сайте компании.

Финансовый результат до налогообложения – 1,592 млрд грн, что в 2,16 раза больше результата шести месяцев 2018 года.

Чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2019 года составил 44,207 млрд грн (рост на 10,6%).

Теги: #укрзализныця #прибыль
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