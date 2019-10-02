Экономика

17:44 02.10.2019

Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

2 мин читать
Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

Глава энергетического комитета в Верховной Раде Андрей Герус предложил Кабинету министров Украины ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из РФ.

"Кстати, я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Это Кабмин может сделать. У Кабмина есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать", - сказал он в ходе прошедшего в среду парламентского комитета.

Как сообщалось, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. В минувший вторник импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 года – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

Теги: #рф #электроэнергия #пошлина #герус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 02.10.2019
Путин: РФ подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует законодательство ЕС

Путин: РФ подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует законодательство ЕС

15:24 02.10.2019
Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ

Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ

14:07 02.10.2019
Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

13:49 02.10.2019
Представители "нормандской четверки" в ближайшее время начнут подготовку к саммиту – Песков

Представители "нормандской четверки" в ближайшее время начнут подготовку к саммиту – Песков

11:13 02.10.2019
Министр энергетики РФ: есть варианты других маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией

Министр энергетики РФ: есть варианты других маршрутов "Северного потока 2" в случае невыдачи разрешения Данией

20:15 01.10.2019
В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

В "Евросолидарности" считают, что Украину затягивают в ловушку Кремля

17:58 01.10.2019
Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

Украина, Грузия и страны Балтии создали в ПАСЕ группу, главной задачей которой будет критика агрессивных действий РФ

14:06 01.10.2019
Макрон считает, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах

Макрон считает, что возвращение РФ в ПАСЕ не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах

13:16 01.10.2019
Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о крушении рейса МН17

Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о крушении рейса МН17

12:02 01.10.2019
В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Рада открыла космос для частных компаний

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

Некоторые нововведения в публичных закупках потребуют изменений – юристы

НБУ в среду провел интервенции в поддержку курса гривни минимум на $150 млн - эксперт

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

АМКУ разрешил владельцу сети Prostor купить сеть "Космо"

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Рада открыла космос для частных компаний

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

Кабмин протестирует систему электронного документооборота IDoc

НБУ понизил официальный курс и удержал гривню от большего снижения интервенциями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА