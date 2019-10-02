Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.