Экономика

17:35 02.10.2019

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

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Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка Украины (НБУ) в счет погашения задолженности банка по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, говорится в сообщении НБУ на сайте.

Согласно сообщению, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с НБУ.

Теги: #жеваго #финансы_и_кредит #суд
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