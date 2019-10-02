Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект 1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за этот законопроект во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

"Ко второму чтению мы внесли предохранители, которые не позволят отправить на банкротство госпредприятия, которые все эти годы искусственно накачивались долгами. Мы вводим мораторий на взыскания имущества за долги и возбуждения дел о банкротстве на три года", – сказала заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа") с трибуны парламента.

Комитет учел 13 из поступивших 25 поправок ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекту, подготовленному ко второму чтению, парламент обязывает Кабинет министров на протяжении трех месяцев со вступления закона в силу разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, законопроект исключает национальный почтовый оператор "Укрпошту" из ст. 4 закона о приватизации.

"Это исключительно для того, чтобы была возможность завести стратегического инвестора на миноритарный пакет акций", – отметила Пидласа.