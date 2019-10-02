Экономика

17:06 02.10.2019

Рада открыла космос для частных компаний

2 мин читать
Рада открыла космос для частных компаний

Верховная Рада Украины приняла законопроект №1071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины", разрешающий частным компаниям вести космическую деятельность, в том числе запускать ракеты в космос.

Принятие документа во втором чтении и в целом со внесенными технико-юридическими правками поддержали на пленарном заседании парламента в пятницу 308 народных депутатов, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады, его принятие обеспечит создание конкурентной среды для развития наряду с государственным сектором космической отрасли также и предприятий частной собственности, а также будет способствовать к привлечению инвестиций в космическую отрасль Украины.

Согласно тексту документа, основными принципами космической деятельности в Украине являются: господдержка коммерциализации космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины; открытие космоса для граждан и юридических лиц и возможность свободно исследовать и использовать космос, включая использование космического пространства и ресурсов, содержащиеся в нем, с ограничениями только, когда это необходимо для обеспечения соблюдения интересов национальной безопасности.

Также подчеркивается важность содействия международному сотрудничеству, сохранения и развития существующих международных связей в космической отрасли с учетом национальных интересов.

Законопроект также переводит ведение космической деятельности из лицензируемого в осуществляемое в декларативном принципе.

В настоящее время в Украине деятельность, связанную с испытанием, производством и эксплуатацией ракет-носителей, могут осуществлять только госкомпании.

Теги: #космос #рада #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 02.10.2019
Некоторые нововведения в публичных закупках потребуют изменений – юристы

Некоторые нововведения в публичных закупках потребуют изменений – юристы

17:20 02.10.2019
Рада приняла закон, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда

Рада приняла закон, который должен разгрузить Большую палату Верховной суда

17:18 02.10.2019
Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

14:08 02.10.2019
Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

Рада сделала НАПК неколлегиальным органом, одобрила его перезапуск и сократила госфинансирование партий

12:49 02.10.2019
В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

В Раде ждут главу МИД и начальника Генштаба

10:43 02.10.2019
Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

Заседание Рады пока не началось, фракция "Слуга народа" проводит заседание в присутствии Зеленского

19:28 01.10.2019
В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

В новом законе об особом статусе Донбасса никакой капитуляции не будет

19:11 01.10.2019
Зеленский: "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет

Зеленский: "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет

19:08 30.09.2019
В "Евросолидарности" поддерживают бойкот новой украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

В "Евросолидарности" поддерживают бойкот новой украинской делегацией участия в сессии ПАСЕ

15:56 28.09.2019
Комитет Рады в понедельник рассмотрит законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, чьи формирования не вошли в силовые структуры

Комитет Рады в понедельник рассмотрит законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, чьи формирования не вошли в силовые структуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

НБУ понизил официальный курс и удержал гривню от большего снижения интервенциями

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ в среду провел интервенции в поддержку курса гривни минимум на $150 млн - эксперт

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

АМКУ разрешил владельцу сети Prostor купить сеть "Космо"

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

Кабмин протестирует систему электронного документооборота IDoc

НБУ понизил официальный курс и удержал гривню от большего снижения интервенциями

Путин: РФ подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует законодательство ЕС

Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА