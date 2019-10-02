Экономика

17:02 02.10.2019

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

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Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

Министр финансов Оксана Маркарова ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года на 3%, как это предусматривает государственный бюджет.

"Я думаю, что на 3% мы точно выйдем по результатам этого года", – сказала она в эфире "Радио Свобода" в среду.

Ранее аналитики Oxford Ecоnomics улучшили прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 2,7% до 3,4% на фоне общего восстановления экономической ситуации и назначения нового правительства, однако ухудшили прогноз на 2021-2022 гг.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году с 2,5% до 3,2%, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

Теги: #ввп #маркарова #минфин
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