Экономика

16:36 02.10.2019

Кабмин протестирует систему электронного документооборота IDoc

2 мин читать
Кабмин протестирует систему электронного документооборота IDoc

Кабинет министров решил провести экспериментальный проект по повышению эффективности управленческих процессов в секретариате Кабмина с использованием программного продукта системы электронного документооборота IDoc.

Как отмечается в распоряжении Кабмина №879-р от 29 сентября 2019 года, экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2020 года.

Предусмотрено также, что центральные органы исполнительной власти могут присоединиться к экспериментальному проекту по решению соответствующего руководителя госслужбы.

Программное обеспечение IDoc для теста будет предоставлено на безвозмездной основе.

В 2017 году команда портала государственных услуг iGov, координатором которой был действующий министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, запустила систему электронного документооборота IDoc. Продукт предназначен для компаний со штатом от 100 человек, а запускать систему можно как на облаке iGov, так и на серверах компании. Канал передачи данных между IDoc и внешними ресурсами защищен, в основе передачи лежит SSL-протокол (HTTPS с высокой степенью защиты). Используются REST сервисы и SOAP (есть возможность формировать персональные криптопакеты, зашифрованные электронные подписи). Для передачи личных данных используется канал, зашифрованный двойным ключом.

В 2017 году разработчики заявляли, что стоимость системы составляла 250 тыс. грн., в сравнении с аналогами системы, которые стоили 1-2 млн грн (по данным ProZorro).

Как сообщалось, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает возможность упразднения согласия на обработку персональных данных.

Он считает, что если действительно ест принципиальная необходимость брать согласие, то его можно дописать в конце документа, а не подписывать отдельным листом.

4 сентября Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами между государственными органами с 1 октября 2019 года.

Теги: #документооборот #idoc #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 02.10.2019
Система электронного документообмена между госорганами начала работу - Дубилет

Система электронного документообмена между госорганами начала работу - Дубилет

14:30 02.10.2019
Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

Кабмин отложил применение штрафов к владельцам нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации - Гончарук

18:07 01.10.2019
Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

Кабмин изучает вопрос сокрытия доходов некоторыми заявителями на субсидию

03:34 01.10.2019
Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

Кабмин рассчитывает на увеличение вдвое количества людей, участвующих в общественной жизни и на рост людей, регулярно занимающихся физактивностью

01:35 01.10.2019
Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

Кабмин намерен ввести иерархию обращения с отходами и увеличить в 5 раз долю переработанных бытовых отходов

23:43 30.09.2019
Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

Гончарук о дальнейшей работе ФОПов: Малым переживать нечего

23:21 30.09.2019
Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

Государство должно выступать коммерческим дипломатом, продвигающим интересы большого украинского бизнеса в мире - Гончарук

22:47 30.09.2019
Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

18:08 30.09.2019
Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

Правительство намерено построить и модернизировать 15 глубоководных причалов за 5 лет

17:56 30.09.2019
Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Рада открыла космос для частных компаний

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

Некоторые нововведения в публичных закупках потребуют изменений – юристы

НБУ в среду провел интервенции в поддержку курса гривни минимум на $150 млн - эксперт

"Укрзализныця" в І полугодии увеличила прибыль в 2,3 раза

Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт э/э из РФ

АМКУ разрешил владельцу сети Prostor купить сеть "Космо"

Райсуд Киева решил взыскать с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго 1,5 млрд грн в пользу НБУ

Рада отменила перечень запрещенных к приватизации госкомпаний

Рада открыла космос для частных компаний

Глава Минфина ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019г

НБУ понизил официальный курс и удержал гривню от большего снижения интервенциями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА