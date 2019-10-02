НБУ понизил официальный курс и удержал гривню от большего снижения интервенциями

Национальный банк Украины по итогам торгов во среду установил на 3 октября официальный курс гривни 24,859769 грн/$1 по сравнению с 24,555302 грн/$1, который был установлен накануне.

За три дня гривня девальвировала уже на 3,2%, вернувшись на уровень середины сентября.

Участники рынка отмечают, что от дальнейшего снижения на межбанке национальную валюту удержали интервенции Национального банка, объем которых оценивается в $150 млн или даже более.

На наличном рынке гривня опустилась еще сильнее – в бреднем до 25,7-25,8 грн/$1, что означает падение за несколько дней на 6,5%, а спреды между курсами покупки и продажи существенно расширились, отражая неуверенность участников этого рынка.