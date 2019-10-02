Group DF отрицает монополизм на рынке азотных удобрений и злоупотребление им

Group DF, объединяющая активы Дмитрия Фирташа, считает очень спорными выводы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о злоупотреблении монопольным положением и принудительном разделе объединенных Ostchem заводов по производству азотных удобрений, заявил управляющий директор Group DF Борис Краснянский.

"К сожалению, свои доводы и свою позицию придется теперь доказывать в предстоящем судебном споре с Антимонопольным комитетом, хотя мы не сторонники таких методов коммуникаций с регуляторными огранами. Решение о законности в этом деле будет принимать суд", – прокомментировал он агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах форума YES в Киеве решение АМКУ.

Санкцию в виде принудительного раздела объединенных Ostchem заводов Краснянский назвал примером, когда государство меняет правила в ходе игры. "Ведь еще в 2011 году, когда тем же комитетом выдавалось решение на объединение заводов, монополизм отсутствовал, а спустя четыре года после объединения монополизм вдруг появился", - пояснил он.

Управляющий директор заявил, что в Group DF абсолютно уверены в своей правоте по сути этого спора. "Во-первых, заводы Ostchem не являются монополистами. Во-вторых, абсолютно отсутствуют доказательства того, что заводы злоупотребляли. Мы и ранее говорили, что комитет использовал сомнительную аргументацию и информацию", – подчеркнул он.

По его словам, Антимонопольный комитет насчитал долю компании в 35,45% рынка, что всего на 0,45 процентного пункта выше предельного уровня. Однако это значение не учитывает "сумасшедший" объем контрабанды азотных удобрений в Украину и рассчитано исходя из тоннажа, а не содержания азота в продукте, как это принято во всем мире, в том числе в ЕС с 2003 года, отметил Краснянский.

"Делать выводы о колоссальном штрафе и принудительном разделении при таком решении – это какой-то тоскливый бред", - считает управляющий директор Group DF.

Он добавил, что игнорирование комитетом массы доказательств, в том числе мнения европейских экспертов, свидетельствует о заказном характере решения. Краснянский также указал, что отсутствует почва для ведения каких-то переговоров о принятии добровольных ограничений, выдвижении встречных предложений или продаже части активов. "Если мы не занимаем монопольного положения, какой смысл говорить о каких-то конструктивных предложениях? Эти заводы не нарушают закона "О защите конкуренции". Почему должны быть какие-то инициативы о продаже?" – подчеркнул Краснянский.

Как сообщалось, АМКУ 5 сентября принял решение принудительно разделить в течение 9 месяцев группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений (ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ПАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот") и наложить на оптовую торговую компанию "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн грн.

АМКУ установил, что указанные компании, а также ООО "НФ Трейдинг Украина" злоупотребляли монопольным (доминирующим) положением на рынке первичной реализации азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 гг. По словам главы комитета Юрия Терентьева, нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признана систематическая перепродажа внутри группы по завышенным ценам природного газа, являющегося основным сырьем при производстве удобрений, что привело к установлению необоснованной себестоимости их производства и, как следствие, к завышению стоимости реализации удобрений.

Другим нарушением, как отметил Терентьев, является остановка заводами с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ) производства азотных минеральных удобрений, что привело к недопоставке товара аграриям при предоплате в 2,5 млрд грн. "Основанием" для остановки заводов стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей была взята предоплата за производство удобрений", – указал глава АМКУ.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект – группа Ostchem, установленные злоупотребления были бы невозможны", – подчеркнул Терентьев.

В решении комитета, обнародованного на его сайте, указано, что его инициатором был Полтавский ГОК. В указанную выше группу компаний Фирташа входит также ООО "Статус-трейд" (Киев).

По данным АМКУ, в 2014 году доля группы Ostchem на украинском рынке составляла 61,01%, импортеров – 23,03%, "Днипроазота" и ОПЗ – 6,43%. В 2015 году доля Ostchem снизилась до 52,4%, в 2016 году подросла до 55.56%, однако в 2017 году упала до 35,45%.

Одновременно доля импорта все эти годы росла и в 2017 году достигла 42,77%, а доля "Днипроазота" и ОПЗ увеличилась до 13,19%.