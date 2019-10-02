Опимах заявил о намерении возглавить Госгеонедр

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ) Роман Опимах заявил о намерении возглавить Государственную службу геологии и недр.

"Подал заявку на конкурс главы Госгеонедр Украины. Рассчитываю на поддержку недропользователей", - написал он в своей Facebook-странице в среду.

Согласно информации на сайте АГКУ, до прихода в ассоциацию Опимах был советником министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабинетом министров. На данных должностях занимался координацией сотрудничества Минэнергоугля с Энергетическим сообществом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по разработке плана по внедрению реформ в газовом секторе. Кроме того, отвечал за координацию проекта по оценке и избранию оптимального режима налогообложения добывающей отрясли страны.

В период с 2011 по 2014 год работал координатором реформы нефтегазовой отрасли в Координационном центре по внедрению экономических реформ, где отвечал за адаптацию правового поля к требованиям энергетического законодательства Европейского союза, в том числе за имплементацию норм по части либерализации газового рынка.

До этого занимал должность директора департамента инвестиций и развития в частной строительной компании. В период с 2006 по 2010 год работал в Администрации президента Украины, где отвечал за организацию мероприятий и координацию рабочих визитов.

Ранее со ссылкой на декларацию Опимаха обнародованную в Едином государственном реестре деклараций, сообщалось, что исполнительный директор АГКУ претендует на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Госгеонедр Олега Кирилюка, возглавлявшего данное ведомство с мая 2017 года с приставкой временно исполняющего обязанности. В марте 2019 года предыдущим составом правительства во главе с Владимиром Гройсманом Кирилюк был утвержден в качестве главы Госгеонедр.

Временно, до назначения нового руководителя, ведомство возглавляет директор департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.