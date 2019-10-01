Экономика

18:43 01.10.2019

Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

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Метинвест разместил евробонды на $500 млн под 7,95% и 300 млн евро под 5,75%

Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила 10-летние долларовые евробонды на $500 млн под 7,95% годовых и 5-летние евробонды в европейской валюте на 300 млн евро под 5,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах.

Совокупный спрос на оба транша составил в долларовом эквиваленте более $1,1 млрд.

Ориентир доходности по облигациям в долларах составлял 7,75-7,99% годовых, в евро - 5,75% годовых.

"Метинвест" проводил встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября.

"Метинвест" во вторник сообщил, что на его предложение от 17 сентября о выкупе за денежные средства еврооблигаций на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% в рамках выпуска новых облигаций откликнулись держатели еврооблигаций на $639,391 млн.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврооблигаций еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу.

"Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечал ранее "Метинвест".

Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты. Подведение итогов оферты намечено ориентировочно на 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

Группа "Метинвест" состоит из добывающих и металлургических предприятий на Украине, в Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.

Теги: #евробонды #метинвест
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