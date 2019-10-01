Экономика

18:17 01.10.2019

Газпром уложил 2042 км "Северного потока 2", или 83% его трассы

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Газпром уложил 2042 км "Северного потока 2", или 83% его трассы

Г"Газпром" (MOEX: GAZP) уложил по двум ниткам 2042 километра газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности", - отмечается в сообщении концерна.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Теги: #северный_поток_2 #газпром
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