Газпром уложил 2042 км "Северного потока 2", или 83% его трассы

Г"Газпром" (MOEX: GAZP) уложил по двум ниткам 2042 километра газопровода "Северный поток 2", говорится в сообщении компании.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности", - отмечается в сообщении концерна.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.