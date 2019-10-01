В НБУ во вторник проходит совместное совещание президента, правительства и центробанка по вопросам финансово-экономического развития Украины

В Национальном банке Украины (НБУ) во вторник проходит совместное совещание президента, команды правительства и команды центробанка по вопросам финансово-экономического развития, говорится в сообщении НБУ в Facebook.

"Сегодня в Национальном банке почетные гости - главный офис центробанка посетили президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова с командой и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов с командой. Вместе с председателем Национального банка Яковом Смолием они будут общаться с сотрудниками регулятора. После общения с сотрудниками начнется совместное совещание президента, команды центробанка и команды правительства по вопросам финансово-экономического развития", - говорится в сообщении.

По словам Смолия, участники совещания будут говорить о финансовой стабильности и устойчивом экономическом росте страны.