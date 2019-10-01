Экономика

15:10 01.10.2019

Количество официально трудоустроенных IТ-специалистов в Украине составляет 2-3%

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Количество официально трудоустроенных IТ-специалистов в Украине составляет 2-3%

Количество трудоустроенных IТ-специалистов согласно КЗоТ в Украине составляет 2-3%, остальные работают как физические лица-предприниматели (ФЛП) или по контракту, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за высоких налогов при официальном трудоустройстве - более 40%.

"На текущем международном рынке такая налоговая нагрузка больше, чем в Польше, и фактически сравнима с Германией. Понятно, почему такие цены устанавливает Польша - она находится в одном законодательном поле с Европой, в одном правовом поле, есть требования к General Data Protection Regulation (GDPR), нет границ, хорошая инфраструктура. При этом Украина в этом отношении воспринимается как страна, которая должна быть "дешевле". Так какой смысл платить такие деньги в Украине, когда их можно потратить без рисков на специалистов в той же Америке или Европе? И это толкает компании на то, чтобы сотрудничать со специалистами как с ФЛП", - сказал он.

Яворский считает: чтобы ускорить в Украине процесс перехода от аутсорсинговой модели к продуктовой, стране необходимы реформы в экономической политике и законодательных актах.

"Нам нужны инженеры, капитал и предприниматели. Как минимум с инженерами у нас все в порядке. Для того, чтобы появился капитал, необходимы реформы в экономической политике и законодательных актах", – считает топ-менеджер.

По словам Яворского, чтобы появились предприниматели, необходимо создать условия, которые позволят прекратить их отток за границу. "Когда в Украине появится стабильная экономическая политика и возможность привлечения капитала, наши предприниматели вернутся и смогут построить многое, уже в пределах – и во благо – собственной страны", - подытожил вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic.

Как сообщалось, GlobalLogic считает необходимым гармонизировать украинское законодательство в сфере упрощения ввоза оборудования, используемого IТ-компаниями в тестовом режиме и с целью разработки программного обеспечения.

"GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

В начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

IТ-компания "GlobalLogic Украина" - крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и более 4,5 тыс. специалистов в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

Теги: #трудоустройство #globallogic #iт_специалист
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