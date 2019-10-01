Экономика

15:07 01.10.2019

Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

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Инициатива ретроспективного изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин неправильна

Законодательная инициатива относительно изменения ставок рентной платы за добычу газа из новых скважин (законопроект № 1210), предусматривающая пересмотр взятых Украиной обязательств в части стимулирующего налогообложения газодобывающей отрасли, является неправильной и приведет к утрате доверия инвесторов, считает премьер-министр Алексей Гончарук.

"Абсолютно неправильно пересматривать условия налогообложения, относительно которых ранее была достигнута договоренность. Если государство на определенный период времени обязуется не пересматривать налогообложение, а потом действует наоборот, оно теряет доверие инвесторов", – сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время Гончарук подчеркнул, что инициатива изменения ставок рентной платы на добычу газа находится в стадии обсуждения и не стоит воспринимать ее как уже принятую норму законодательства.

"В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано большое количество разных инициатив. Не ко всем из них правительство имеет непосредственное отношение. Эта норма еще дискутируется, поэтому я бы не относился к ней как к чему-то такому, что уже произошло", – сказал премьер, выразив надежду на достижение сбалансированного решения по данному вопросу.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада внесла в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие снижение до 6% и 12% ставок рентной платы за добычу природного газа из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км), гарантировав инвесторам неизменность данного режима налогообложения в течение пяти лет.

В конце лета в парламент был внесен законопроект №1210, предусматривающий среди прочего отмену применять ставки на уровне 6% и 12% по отношению к новым скважинам, строительство которых для целей поддержания объема добычи запланировано проектом разработки участка недр.

Теги: #газ #гончарук
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