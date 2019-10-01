В Украине недостаточно подходящих для крупного ИТ-бизнеса офисов

В Украине не хватает специализированной недвижимости, подходящей для размещения офисов крупных ИТ-компаний, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" вице-президент по стратегии и технологиям ИТ-компании GlobalLogic Андрей Яворский.

"На мой взгляд, качественных офисов (подходящих для крупного ИТ-бизнеса – ИФ) очень мало, и в основном они уже заняты. Если вы посмотрите на крупные компании – в первую очередь нам нужна достаточно большая квадратура. Помимо этого, при переезде нам приходится дополнительно инвестировать крупные суммы в сетевую инфраструктуру для обеспечения безопасности, разных требований клиентов и т.п.", - сказал он.

Еще одним важным фактором, по словам Яворского, является расположение локации: офис крупной ИТ-компании должен находиться в определенной "точке пересечения", недалеко от большой транспортной развязки.

"К нам приходили с предложениями стать участниками одного из киевских технопарков. Однако все предложения, которые мы слышали, решают инфраструктурные вопросы с точки зрения самого офиса (доступ к сети, класс офиса, вентиляция). Но никто не может предложить что-то интересное с точки зрения размещения", - заявил " вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic

По его мнению, основная проблема нехватки подходящей офисной недвижимости для крупного ИТ-бизнеса заключается в том, что города-миллионники застроены достаточно плотно. Для того, чтобы построить большой офис, нужно решить вопрос о выделении участка под такое строительство.

"Плюс ко всему – для построения большого офиса нужно вложить существенные суммы, которые будут окупаться лет 10 минимум. А в условиях существующей неопределенности в стране и достаточно неоднозначного бизнес-климата не так много инвесторов, готовых настолько агрессивно вкладывать деньги в создание подобной инфраструктуры", - считает Яворский.

Он также рассказал, что для крупных ИТ-компаний, таких как GlobalLogic, такие технопарки, как Unit, не подходят, в первую очередь, именно из-за логистики.

"Люди хотят иметь возможность добираться до офиса где-то за 40 минут. Если это расстояние начинает увеличиваться – в том числе и по времени (из-за пробок на дорогах), у компании начинаются сложности с привлечением кадров", - заявил топ-менеджер GlobalLogic.

Как сообщалось, "GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

В начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

ИТ-компания "GlobalLogic Украина" - крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и более 4,5 тыс. специалистов в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.