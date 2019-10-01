Экономика

13:02 01.10.2019

Uber запускает в Украине бесплатный инструмент Uber Movement для отслеживания ситуации на дорогах

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Uber запускает в Украине бесплатный инструмент Uber Movement для отслеживания ситуации на дорогах

Компания Uber запускает в Украине бесплатный инструмент Uber Movement – веб-сайт, на котором содержится информация о ситуации на дорогах в режиме реального времени.

Как сообщила компания во вторник, Uber Movement показывает среднее время передвижения из одной зоны города в другую на основе данных миллиардов поездок с Uber.

"Запуск Uber Movement в Киеве - еще одна возможность помогать развиваться городам, решать вопрос транспортных перевозок и потребностей городских систем. Как технологическая компания мы можем помогать городам в принятии важных решений, руководствуясь нашими данными, в пользу города и его жителей", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Uber в Великобритании, Северной и Восточной Европе Джейми Хейвуда.

По мнению вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Uber Movement открывает уникальный набор данных, который поможет формировать политику в сфере инфраструктуры.

"Тот факт, что Киев стал первым городом в регионе, для которого были открыты такие данные, означает признание международными инвесторами Украины как государства, которое становится хабом для реализации инновационных цифровых решений", - комментирует Федоров запуск инструмента, которого цитирует пресс-служба Uber.

В свою очередь, транспортный эксперт, генеральный директор A+C Украине Дмитрий Беспалов добавил: получая аналогичного рода информацию от Uber, Киев сэкономит огромные бюджетные средства.

"Использование данных о времени в пути, предоставляемых Uber Movement, - это прямой путь, а точнее - основа для реализации, заложенной в стратегию Киева-2025 динамической транспортной модели. Это возможность, наконец, начать управлять транспортной системой", - сказал он.

Как отмечает Uber, веб-сайт Uber Movement использует только агрегированные анонимные данные, которые не могут быть использованы для доступа к личной информации.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 700 городах в 70 странах, включая Украину.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 года. В настоящее время работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Теги: #uber
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